Жителя Кузбасса осудили за организацию экстремистской деятельности. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Суд признал доказательства следствия достаточными для вынесения приговора жителю Прокопьевска. Мужчина признан виновным в организации деятельности экстремистской организации. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Кемеровской области.

Установлено, с июня 2022 по январь 2025 года осужденный, зная, что решением суда организация признана экстремистской, продолжал ее деятельность. Он проводил собрания и беседы, пропагандируя деятельность организации.

Экстремистскую деятельность выявили сотрудники УФСБ России по региону. Материалы передали в следственные органы, где возбудили уголовное дело.

Во время обыска в жилище мужчины изъяли документы и электронные носители. Экспертизы подтвердили его причастность к преступлению.

Суд приговорил виновного к 6 годам лишения свободы. Ему запретили заниматься организационной деятельностью в общественных и религиозных объединениях на 5 лет с ограничением свободы на 1 год.

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