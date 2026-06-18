В Новокузнецке конфисковали Mercedes у 19-летнего водителя

Фото: прокуратура Кузбасса.

Заводской районный суд Новокузнецка признал виновным 19-летнего жителя. Он признан виновным в управлении автомобилем в состоянии опьянения при наличии административного наказания. Об этом сообщает прокуратура Кузбасса.

В ноябре 2025 года молодой человек, будучи пьяным и без водительских прав, ехал на «Мерседесе Бенц С180» по Заводскому району Новокузнецка. Его остановили сотрудники ГИБДД. У водителя были признаки опьянения. Полицейские предложили ему пройти медицинское освидетельствование, но он отказался. Ранее осужденный уже привлекался к ответственности за административное правонарушение.

Суд назначил нарушителю 320 часов обязательных работ и лишил его права управлять транспортными средствами на два года. Автомобиль «Мерседес Бенц С180», который использовался при нарушении, конфисковали в пользу государства.

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