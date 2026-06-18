В Кузбассе заболеваемость ОРВИ снизилась почти на 30% за неделю

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В Кузбассе наметился резкий спад заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.
За неделю с 8 по 14 июня в Кузбассе зарегистрировано 4,2 тысячи случаев ОРВИ. Это сразу на 29,4% ниже показателей предыдущей семидневки.
Параллельно специалисты Центра гигиены и эпидемиологии в Кузбассе провели лабораторные исследования образцов 138 пациентов с симптомами простуды. Конкретный возбудитель болезни удалось установить в 24 случаях. Как показала диагностика, жители региона заражаются исключительно вирусами негриппозной природы.
Ранее мы писали, что губернатор Кузбасса поручил проверить безопасность перед фестивалем «Динотерра», а еще стало известно имя второго хедлайнера «Динотерры» в Кузбассе.