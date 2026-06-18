Обвиняемому в жестоком убийстве супругов кузбассовцу продлили меру пресечения

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Зенковский районный суд Прокопьевска рассмотрел ходатайство следствия и продлил меру пресечения местному жителю, обвиняемому в жестоком двойном убийстве. Об этом сообщили в объединенном пресс-центре судов Кузбасса.

Мужчина останется под стражей как минимум до 26 августа 2026 года.

Напомним, кровавая драма разыгралась в феврале этого года. По версии следствия, обвиняемый поссорился со своим знакомым в его гараже из-за денежного долга. В пылу конфликта мужчина схватил нож и пистолет, нанеся должнику множество смертельных ударов. После этого злоумышленник, испугавшись, что жена погибшего сдаст его полиции, пришел к ней домой и хладнокровно расправился с женщиной при помощи ножа и молотка. Обе жертвы скончались на месте.

На данный момент постановление суда о продлении ареста еще не вступило в законную силу.

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