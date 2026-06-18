В Кузбассе осудят машиниста тепловоза, бросившего умирать сбитых им мужчин. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

В Кузбассе завершено расследование против машиниста тепловоза, который оставил без помощи двух человек в опасном для жизни состоянии. Об этом сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

По данным следствия, в октябре 2025 года машинист, управляя тепловозом на железнодорожных путях в Прокопьевске, сбил двух мужчин. Они получили множественные травмы. После остановки тепловоза машинист не сообщил о происшествии в службы спасения и скорую помощь, как того требуют правила. Вместо этого он переместил пострадавших, которые еще подавали признаки жизни, на обочину железнодорожного пути и скрылся.

Оба мужчины скончались от полученных травм до того, как их нашли. Следствие собрало достаточно доказательств, уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд.

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