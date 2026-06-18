Главный токсиколог Кузбасса рассказал, чем на самом деле опасны арбузы

Фото: архив "КП". Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

С началом арбузного сезона многие кузбассовцы начинают панически бояться нитратов, однако этот страх сильно преувеличен. Как объяснил главный токсиколог региона Константин Сиворонов, реальную угрозу для здоровья представляют не химикаты, а обычные бактерии и неправильное хранение.

По словам специалиста, арбузы не являются главными накопителями нитратов - гораздо больше их содержится в шпинате, свекле, салатах или грязной воде. Настоящее нитратное отравление вызывает серьезное кислородное голодание крови, что при обычном поедании арбузов практически невозможно.

В подавляющем большинстве случаев тошнота и диарея после десерта - это банальная пищевая инфекция. Поскольку ягода растет на земле и транспортируется в пыли, на ее кожуре скапливаются микробы. При нарезке они попадают на сладкую и влажную мякоть, где в тепле мгновенно размножаются.

Чтобы избежать больничной койки, токсиколог советует покупать только целые плоды без трещин, категорически отказаться от половинок и четвертинок на уличных развалах, тщательно мыть арбуз перед нарезкой и хранить его остатки исключительно в холодильнике (не более двух часов при комнатной температуре и не более часа в жару).

Если же после угощения у вас или ваших близких поднялась температура, началась сильная рвота или проявились признаки обезвоживания, нужно немедленно обратиться за медицинской помощью.

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