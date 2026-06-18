В Кузбассе приставы нашли должника-алиментщика под кроватью. Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Житель Кузбасса задолжал своему 14-летнему сыну почти 1,5 миллиона рублей. Он не только не выплачивал алименты, но и скрывался от судебных приставов. Об этом сообщили в ГУФССП России по Кемеровской области.

Во время розыска мужчину нашли и доставили в отделение. Его привлекли к административной ответственности за неуплату средств на содержание детей. Суд назначил ему 20 часов обязательных работ, но он их не выполнил. Также ему выдали график посещений судебного пристава, но он не являлся и долг не погашал.

Приставы несколько раз приходили к нему домой. Однажды дверь открыли арендаторы и сказали, что должник здесь не проживает. Однако, когда приставы вошли в квартиру, они обнаружили, что мужчина прячется под кроватью. Его снова доставили в отделение.

В отношении неплательщика возбудили уголовное дело по статье «Неуплата средств на содержание детей». Кроме того, приставы составили четыре протокола. Также они описали и арестовали его имущество.

После беседы должник начал выполнять обязательные работы и посещать пристава по графику. Он также оплатил 15 тысяч рублей из арестованного имущества в счет погашения долга по алиментам.

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