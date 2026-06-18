Губернатор Кузбасса сообщил о завершении модернизации цементного завода в Топках

Фото: соцсети Ильи Середюка.

На Топкинском цементном заводе успешно завершилась масштабная экологическая модернизация. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор Кузбасса Илья Середюк.

На предприятии ввели в эксплуатацию новый современный электрофильтр. Теперь все пять работающих производственных печей завода оборудованы новейшими системами газоочистки, которые эффективно улавливают пыль и заметно снижают выбросы вредных веществ в атмосферу.

Илья Середюк отметил, что Топкинский цементный завод имеет для него особое значение: в конце 1990-х годов он работал там арбитражным управляющим и в сложный период помог сохранить уникальное производство от распродажи. Сегодня завод является ключевым поставщиком для строительной отрасли региона.

Модернизация прошла в рамках программы «Чистый воздух» нацпроекта «Экологическое благополучие». Благодаря участию в этом проекте суммарные выбросы опасных загрязняющих веществ в Кузбассе удалось снизить на 27,7 тысячи тонн.

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