В Кузбассе ужесточили приговор матери, истязавшей троих детей. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Гурьевский городской суд вынес обвинительный приговор 40-летней жительнице. Она признана виновной по статьям (угроза убийством), (истязание) и (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Об этом сообщает прокуратура региона.

Установлено, что с августа 2019 по август 2024 года женщина создавала негативную обстановку, угрожающую психическому состоянию своих детей 12, 10 и 8 лет. Она систематически избивала их, причиняя физические и психические страдания. Две девочки сейчас живут с отцом, а сын помещен в социальное учреждение. Вину женщина признала.

Суд назначил ей 3 года и 1 месяц лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Однако Кемеровский областной суд по представлению прокуратуры усилил наказание до 3 лет и 1 месяца 10 дней.

По иску прокурора с осужденной взыскана компенсация морального вреда в пользу детей - 150 тысяч рублей. Исполнение решения контролируется прокуратурой.

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