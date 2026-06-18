Более 20 тысяч жителей Кузбасса пострадали от укусов клещей с начала сезона

Фото: архив "КП". Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

По данным Роспотребнадзора по Кузбассу, в регионе продолжается активный сезон клещей. С начала весны в больницы области с жалобами на присасывание опасных членистоногих обратились уже 20 020 человек, среди которых 4 175 детей и подростков в возрасте до 17 лет.

По результатам исследований клещей, снятых с укушенных жителей, вирус энцефалита обнаружили в 2,2% случаев, возбудитель иксодового боррелиоза - в 31,8%, моноцитарного эрлихиоза - в 3,3%, а гранулоцитарного анаплазмоза - в 2,8% случаев. Всем пострадавшим от инфицированных особей врачи назначили экстренное профилактическое лечение или введение иммуноглобулина.

В ведомстве подчеркивают, что вакцины существуют только против клещевого энцефалита и туляремии, поэтому при укусе крайне важно оперативно сдать клеща на анализ.

Ранее мы писали, что губернатор Кузбасса сообщил о завершении модернизации цементного завода в Топках, а еще в Кузбассе заболеваемость ОРВИ снизилась почти на 30% за неделю.