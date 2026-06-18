В Кузбассе поймали нетрезвого водителя мопеда без прав. Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области.

В Топках сотрудники Госавтоинспекции остановили водителя мопеда, который явно был пьян. При проверке документов выяснилось, что у него нет водительского удостоверения. Об этом сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области.

Инспекторы заметили у водителя признаки алкогольного опьянения: характерный запах алкоголя и покраснение лица. Алкотестер показал 0,65 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе - в четыре раза больше допустимого.

За это нарушение водителя привлекли к административной ответственности. Мопед отправили на штрафстоянку.

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