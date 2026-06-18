Сквер «Молодоженов» с фигурами животных и обновленный «Уголек»: в Кемерове вовсю идет благоустройство

Фото: администрация Кемерова.

В администрации Кемерова рассказали, как продвигается благоустройство скверов и тротуаров по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Всего в 2026 году обновят 14 объектов, за которые активно голосовали сами горожане.

Так, полностью готов тротуар у школы №49 на Волгоградской улице. Завершились работы в скверах Кировского района на улице 40 лет Октября (в сквере у дома №3 осталось лишь смонтировать светодиодное дерево), а в Кедровке сегодня празднуют обновление сквера «Уголек». Новые тротуары уложили вдоль главной магистрали Пионера и на улице Ногинской.

На проезде Центральном рабочие сейчас демонтируют старое покрытие и устанавливают бортовые камни, а в районе школы №45 прокладывают кабель-каналы под новое освещение. Также идет подготовка грунта под футбольное поле на улице Таврической.

На финишную прямую вышли работы в сквере «Молодоженов» в Рудничном районе: там заасфальтировали дорожки, а на днях начнут устанавливать детские площадки, беседки и готовые фигуры лесных обитателей - лося, медведя и белки.

Ранее мы писали, что губернатор Кузбасса сообщил о завершении модернизации цементного завода в Топках, а еще в Кузбассе заболеваемость ОРВИ снизилась почти на 30% за неделю.