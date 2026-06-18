Экс-машинист тепловоза предстанет перед судом в Кузбассе за жестокое равнодушие

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Прокуратура направила в суд уголовное дело против 54-летнего бывшего машиниста тепловоза. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Мужчину обвиняют в заведомом оставлении людей в опасности. По версии следствия, в октябре 2025 года он во время движения на тепловозе по путям в Прокопьевске сбил двух мужчин. Вместо того чтобы вызвать службу спасения и бригаду скорой помощи, машинист перенес еще живых пострадавших на обочину железнодорожного пути и просто уехал с места происшествия. Спустя несколько часов оба травмированных мужчины скончались.

Уголовное дело передано для рассмотрения по существу мировому судье Рудничного района Прокопьевска.

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