Кемеровские библиотеки подготовили бесплатную программу ко Дню памяти и скорби

Фото: администрация Кемерова.

К 22 июня в городских библиотеках Кемерова подготовлена большая памятная программа, приуроченная ко Дню памяти и скорби. Об этом сообщили в администрации города.

В 2026 году эти мероприятия пройдут под знаком Года единства народов России. Все желающие смогут бесплатно посетить встречи, лекции и кинопоказы.

В 10.00 библиотека «Родник» проведет исторический час «Война на пороге», а в библиотеке «Ладушки» в течение всего дня (с 10.00 до 19.00) будет проходить день чтения «До Победы оставалась целая война…». В полдень в библиотеке «Книжная радуга» начнется тематическая презентация, а детская библиотека «Инфосфера» до 17.00 приглашает юных кемеровчан на увлекательное книгокинорасследование «Первый день войны». Завершится серия памятных встреч в 16.00 в библиотеке «Радуга», где откроется галерея памяти «Земля войной была оглушена».

Ранее мы писали, что губернатор Кузбасса сообщил о завершении модернизации цементного завода в Топках, а еще в Кузбассе заболеваемость ОРВИ снизилась почти на 30% за неделю.