В трех многоэтажках Новокузнецка заменили лифты на современные подъемники

Фото: соцсети Дениса Ильина.

В трех жилых домах Новокузнецка завершилась приемка нового современного лифтового оборудования. Об этом сообщил мэр Денис Ильин.

Новые белорусские подъемники появились в первом подъезде дома на Кирова, 129, четвертом подъезде на проспекте Мира, 34 и первом подъезде на улице Мориса Тореза, 70.

Новые лифты рассчитаны на 25 лет службы и отличаются повышенным уровнем безопасности. Они оснащены светодиодным освещением, зеркалами, удобными поручнями и кнопками со шрифтом Брайля для слабовидящих.

Особое внимание уделено защите жильцов: двери подъемников мгновенно блокируются и останавливают движение створок, если в проеме окажется ребенок, домашнее животное, сумка или любой другой посторонний предмет.

Городская комиссия уже подтвердила исправность оборудования и разрешила запуск лифтов в эксплуатацию.

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