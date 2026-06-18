В Кемерове состоялся фестиваль для предпринимателей «Бизнес-Фест»

Участники бизнес-феста стали не только частью выдающегося события, но и получили новые знания, идеи для бизнеса, смогли расширить свой профессиональный круг общения.

Перед гостями фестиваля выступили известные спикеры представляющие различные сферы бизнеса:

– Основатель и президент сети имидж-лабораторий «Персона» Игорь Стоянов, который открыл первый салон красоты еще в 1994 году, а в 2000 уже работал со всем российским телевидением. Лидер индустрии «Человек. Красота и здоровье».

– Предприниматель, инвестор Дмитрий Кибкало – создатель крупнейшей сети магазинов настольных игр «Мосигра», которая насчитывала более 70 магазинов в 39 городах России, СНГ и Европы, а также интернет-магазин.

– Сооснователь федеральной сети стритфуда «Безумно Крутая шаурма», сибиряк - Евгений Голов.

- Призер Олимпийских игр, хореограф-постановщик, продюсер ледовых шоу и спортивных мероприятий – Илья Авербух.

– Эксперт по маркетингу, автор 50+ книг, сооснователь МИФ и Книгиум – Игорь Манн.

На фестивале состоялось деловое общение, персональные консультации, работали интерактивные зоны.

Участники фестиваля узнали:

- как адаптировать бизнес под новые вызовы, обеспечивая долгосрочную устойчивость и сохраняя конкурентные преимущества;

- как находить внутреннюю опору и сохранять ясность в решениях, когда неопределенность становится нормой;

- как сформировать команду, которая сохраняет эффективность при любых внешних изменениях;

- как создать окружение, которое поможет бизнесу расти в условиях турбулентности.

«Бизнес-Фест» Сбера проводится с 2023 года. Здесь предприниматели находят инвесторов и партнеров, обсуждают с менторами практические вопросы — от финансовой поддержки до маркетинговых стратегий. Фестиваль рассчитан на практическую пользу: обмен опытом с предпринимателями региона, разбор кейсов и конкретные инструменты для развития малого бизнеса.