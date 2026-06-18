В Новокузнецке разграничили зоны для пешеходов и владельцев СИМ

Фото: соцсети Дениса Ильина.

В Новокузнецке начали наносить велоразметку – она уже появилась в сквере Манеева и на проспекте Бардина. Об этом сообщил мэр города Денис Ильин.

Специалисты наносят разметку, чтобы обозначить границы между зонами для пешеходов и владельцев СИМ, а также выделить места для парковки электросамокатов.

По словам главы Новокузнецка, разметка – это лишь одна из мер для решения проблемы. Помимо этого на каникулах контроль за самокатчиками усилили сотрудники ГИБДД и инспекторы по делам несовершеннолетних. За нарушения детям грозит штраф и даже постановка на профилактический учет.

«Кикшеринговые сервисы также принимают меры: снижают скорость у переходов и блокируют аккаунты нарушителей», - подчеркнул Денис Ильин.

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