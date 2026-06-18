Более 14 тысяч медработников Кузбасса досрочно вышли на пенсию

Фото: архив "КП". Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

По данным кузбасского отделения Социального фонда России, более 14 тысяч медицинских работников региона уже воспользовались правом на досрочный выход на заслуженный отдых. При этом свыше шести тысяч из них продолжают успешно трудиться в больницах и поликлиниках Кузбасса. С начала 2026 года льготную страховую пенсию оформили еще 126 медработников.

В фонде напоминают, что для получения досрочной пенсии медикам необходимо отработать не менее 25 лет в сельской местности или не менее 30 лет в городах, а также накопить минимум 30 пенсионных коэффициентов. Воспользоваться этим правом специалисты могут через пять лет после выработки стажа.

Стоит отметить, что для некоторых категорий врачей, например, хирургов, реаниматологов и патологоанатомов, стаж рассчитывается в особом порядке - год работы засчитывается за полтора.

Подать заявление на оформление досрочной пенсии можно через портал Госуслуг, в МФЦ или в любой клиентской службе СФР.

Ранее мы писали, что губернатор Кузбасса сообщил о завершении модернизации цементного завода в Топках, а еще в Кузбассе заболеваемость ОРВИ снизилась почти на 30% за неделю.