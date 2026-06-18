Более 2 000 умных камер от «Ростелекома» наблюдают за ходом ЕГЭ в Кузбассе

Фото: пресс-служба «Ростелекома».

«Ростелеком» оборудовал системой видеонаблюдения с использованием технологий искусственного интеллекта все пункты сдачи ЕГЭ в Кузбассе. Специалисты компании установили свыше двух тысяч камер в местах проведения итоговой аттестации и еще 66 - в региональных центрах обработки информации.

Умные устройства фиксируют ход проведения ЕГЭ, при этом не ведут съемку персональных данных и ответов участников. Прозрачность итоговой аттестации обеспечивает технология анализа поведения, основанная на алгоритмах нейронной сети. Система обучена фиксировать подозрительное поведение участников экзамена: например, использование средств связи и шпаргалок или вынос из аудитории контрольно-измерительных материалов.

«Мы постоянно усиливаем защиту от внешних воздействий, внедряем новые решения для контроля за соблюдением порядка проведения процедуры. Все дни аттестации наши специалисты контролируют работу системы видеонаблюдения в круглосуточном режиме, обеспечивают техническую поддержку портала онлайн-трансляций и предотвращают хакерские атаки на сервисы», - отметил Василий Винников, директор Кемеровского филиала ПАО «Ростелеком».

Фото: пресс-служба «Ростелекома».

Видеопоток из аудиторий и региональных центров обработки информации, где происходит проверка экзаменационных работ, транслируется в режиме реального времени на портал «Смотри ЕГЭ». Архив записей сохранится в центрах обработки данных «Ростелекома» до 1 марта 2027 года.

«В Кузбассе созданы все условия для беспристрастного и комфортного проведения государственной итоговой аттестации. Во всех пунктах проведения экзаменов работает система онлайн-видеонаблюдения - это гарантирует открытость процедуры, позволяет оперативно разрешать возможные спорные вопросы и, конечно же, помогает следить за ходом экзаменов общественным наблюдателям, среди которых родители выпускников», - подчеркнула Ольга Шитова, директор ГКУ «Кузбасский центр информационно - аналитического сопровождения системы образования».