В Кузбассе мужчину заподозрили в нарушении права на свободу вероисповедания

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Житель Таштагольского района подозревается в нарушении права на свободу совести и вероисповедания. Об этом сообщили в СК РФ по Кемеровской области.

Причиной для возбуждения уголовного дела стала публикация, размещенная мужчиной в сентябре прошлого года на личной странице в соцсети. В посте выражалось явное неуважение к обществу и оскорблялись чувства верующих.

Сейчас назначен комплекс судебных экспертиз, в том числе лингвистическая и психиатрическая.

Ранее мы писали, что волонтеры просят помощи в поисках пропавшей девочки в Кузбассе, а также две выпускницы из Кузбасса набрали 200 баллов на ЕГЭ.