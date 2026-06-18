Кемерово
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
+21°
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия18 июня 2026 10:12

В Кузбассе мужчину заподозрили в нарушении права на свободу вероисповедания

Мужчина опубликовал комментарий, оскорбляющий чувства верующих
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив КП.

Фото: архив КП.

Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

Житель Таштагольского района подозревается в нарушении права на свободу совести и вероисповедания. Об этом сообщили в СК РФ по Кемеровской области.

Причиной для возбуждения уголовного дела стала публикация, размещенная мужчиной в сентябре прошлого года на личной странице в соцсети. В посте выражалось явное неуважение к обществу и оскорблялись чувства верующих.

Сейчас назначен комплекс судебных экспертиз, в том числе лингвистическая и психиатрическая.

Ранее мы писали, что волонтеры просят помощи в поисках пропавшей девочки в Кузбассе, а также две выпускницы из Кузбасса набрали 200 баллов на ЕГЭ.