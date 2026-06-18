В Кузбассе ремонтируют дороги к больницам

Фото: пресс-служба АПК.

В Кузбассе обновляют дороги, ведущие к больницам и клиникам. Работы ведутся в Кемерове и Новокузнецке в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», который реализуется по решению президента Владимира Путина и при поддержке партии «Единая Россия».

В Кемерове ремонтируют 500-метровый участок улицы Кирова от проспекта Кузнецкого до улицы Островского – он ведет к Кузбасской больнице скорой медицинской помощи. Подрядчики завершили фрезерование старого покрытия, частично уложили выравнивающий слой. В ближайшее время приступят к монтажу финишного слоя асфальтобетона.

В Новокузнецке обновляют улицу Куйбышева (от проспекта Курако до улицы Рудокопровой), по которой добираются до наркологического диспансера и отделения медико-социальной реабилитации. Сейчас там ведутся подготовительные работы.

«Состояние подъездных путей к больницам особенно значимо для эффективной работы системы здравоохранения. Есть много ситуаций, когда от скорости доставки пациента в медучреждения напрямую зависят возможности спасения его жизни и здоровья. Поэтому обновление таких дорог будет оставаться в числе наших ключевых приоритетов», — подчеркнул губернатор Илья Середюк.

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