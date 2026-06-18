Губернатор вручил награды кузбасским медикам накануне профессионального праздника

Фото: соцсети Ильи Середюка.

Накануне Дня медицинского работника губернатор Кузбасса Илья Середюк в торжественной обстановке вручил заслуженные областные награды врачам, медсестрам и фельдшерам региона.

Как сообщил глава региона, сегодня в кузбасском здравоохранении трудятся около 50 тысяч преданных делу профессионалов.

Особо губернатор отметил фельдшера скорой помощи Евгению Герасимову, которая спасает жизни не только на дежурстве. Возвращаясь домой после тяжелой смены, женщина стала свидетелем серьезного ДТП, быстро оказала первую помощь пострадавшему и дождалась с ним приезда коллег, что фактически спасло человеку жизнь.

Илья Середюк поблагодарил всех медиков за их колоссальный ежедневный труд и душевное тепло, подчеркнув, что власти продолжат активно развивать и переоснащать больницы региона.

Ранее мы писали, что губернатор Кузбасса сообщил о завершении модернизации цементного завода в Топках, а еще в Кузбассе заболеваемость ОРВИ снизилась почти на 30% за неделю.