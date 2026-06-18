Взял предоплату и исчез: в Кемерове строитель-самозванец обманул дачников на 7 млн рублей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
Сотрудники уголовного розыска раскрыли серию крупных мошенничеств при строительстве загородной недвижимости. Об этом сообщили в полиции Кузбасса.
Жертвами аферы стали восемь жителей областного центра, а общая сумма ущерба составила семь миллионов рублей.
Выяснилось, что 49-летний кемеровчанин размещал в интернете объявления об изготовлении дачных домов и бань «под ключ». Получив от доверчивых клиентов внушительную предоплату, лжестроитель сразу же переставал выходить на связь, а деньги тратил по своему усмотрению.
В отношении задержанного следователи возбудили восемь уголовных дел по статье о мошенничестве. На время следствия подозреваемого отправили в следственный изолятор, ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Ранее мы писали, что губернатор Кузбасса сообщил о завершении модернизации цементного завода в Топках, а еще в Кузбассе заболеваемость ОРВИ снизилась почти на 30% за неделю.