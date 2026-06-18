Погода в Кузбассе 19 июня 2026 года: жара до +32 градусов

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В пятницу, 19 июня, в Кузбассе ожидается солнечная жаркая погода. Об этом сообщили синоптики Кемеровского гидрометцентра.

В ночные часы температура по области составит +6...+11 градусов, местами до +16 градусов. Днем воздух прогреется до +22...+27, в некоторых районах до +32 градусов. Ветер будет северо-восточный 3-8 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду. Ожидается небольшая облачность, без осадков.

Погода в Кемерове 19 июня 2026 года

В областной столице ночью ожидается +9...+11 градусов, днем +24...+26 градусов. Ветер - северо-восточный 3-8 метров в секунду. Осадков не прогнозируется.

В Кузбассе сохраняется высокий риск возникновения природных пожаров. По данным синоптиков, показатель горимости 19 июня 2026 года составит от третьего до пятого классов.

Ранее мы писали, что волонтеры просят помощи в поисках пропавшей девочки в Кузбассе, а также две выпускницы из Кузбасса набрали по 200 баллов на ЕГЭ.