Бывший глава кузбасского города скончался на 92-м году жизни

Фото: соцсети Максима Шкарабейникова.

В Москве на 92-м году жизни скончался бывший председатель исполкома городского Совета народных депутатов Прокопьевска Юрий Винников. Об этом сообщил мэр города Максим Шкарабейников.

Выпускник Кемеровского горного института Юрий Винников прошел путь от горного инженера до руководителя градообразующих предприятий. Он возглавлял шахты «Северный Маганак» и «Центральная», а с 1977 по 1981 год руководил городом.

При нем был утвержден проект застройки микрорайона Тыргана, велись активные работы по возведению нового жилья, была введена миллиардная тонна угля с Прокопьевско-Киселевского месторождения, открыт клуб шахты «Зенковская», начала работу централизованная библиотечная система.

«Юрий Федорович был настоящим патриотом, человеком с большой буквы — мудрым, ответственным и неравнодушным. Его энергия, профессионализм и любовь к Прокопьевску навсегда останутся примером для всех нас. Выражаю искренние соболезнования родным, близким, друзьям и всем, кто знал и ценил Юрия Федоровича», - сказал Максим Шкарабейников.

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