В суд передано дело о гибели пяти подростков при пожаре в сауне Прокопьевска

Фото: прокуратура Кузбасса.

В Прокопьевске в суд передано дело о гибели пяти подростков во время пожара в сауне. На скамье подсудимых – три человека: индивидуальный предприниматель, его брат, который фактически руководил заведением, и администратор. Об этом в четверг, 18 июня, сообщили в СК РФ по Кемеровской области и прокуратуре Кузбасса.

Все трое фигурантов обвиняются в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших смерть людей.

Бизнесмен и его брат незаконно организовали в помещении сауну, при этом не обеспечили соблюдение требований пожарной безопасности. В помещении не было необходимых средств пожаротушения и доступных эвакуационных выходов.

Администратор, зная про эти нарушения, 31 января пустила компанию подростков отдыхать одних без взрослых. Кроме того, женщина, не проконтролировав температурный режим, дважды добавила в топку печи дрова, тем самым увеличив интенсивность горения.

В результате в здании произошел пожар. Пятеро ребят не смогли вовремя покинуть сауну и погибли от отравления угарным газом. Одной девушки из компании удалось спастись.

Следователи проделали огромную работу по делу: допросили более 60 свидетелей, провели 9 судебных экспертиз, включая судебно-медицинские, пожарно-технические, психолого-психиатрические экспертизы. Общий объем уголовного дела составил более 15 томов.

На имущество обвиняемых наложен арест в сумме свыше 13 млн рублей. Работа самой сауны по иску прокуратуры прекращена.

Дело будет рассматриваться в Зенковском районном суде Прокопьевска.

Ранее мы писали, что волонтеры просят помощи в поисках пропавшей девочки в Кузбассе, а также в Кемерове с 20 июня начнется реконструкция трамвайного маршрута №10 - что изменится для горожан.

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