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НовостиЧто происходит18 июня 2026 13:26

В Кемерове задержали мужчину, вернувшегося на место преступления

Мужчина в разные дни похитил две электрические бритвы в одном магазине
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив КП.

Фото: архив КП.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кемерове задержали 39-летнего местного жителя, который вернулся в магазин после совершенной кражи. Об инциденте рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Кемеровской области - Кузбассу.

Мужчина дважды в разные дни приходил в магазин на проспекте Октябрьском и похищал электробритвы. Прятал их под одеждой, после чего проходил без оплаты мимо кассовой зоны. Преступление не осталось незамеченным - кражу зафиксировали камеры наблюдения. Однако задержать сразу похитителя не удалось. Поймали его, когда он пришел в супермаркет в третий раз. Бдительные работники узнали вора и вызвали наряд Росгвардии.

Ранее мы писали, что в суд передано дело о гибели пяти подростков при пожаре в сауне Прокопьевска, а также в Кемерове установят светофоры у драмтеатра.