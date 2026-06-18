В Кемерове задержали мужчину, вернувшегося на место преступления

Фото: архив КП. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кемерове задержали 39-летнего местного жителя, который вернулся в магазин после совершенной кражи. Об инциденте рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Кемеровской области - Кузбассу.

Мужчина дважды в разные дни приходил в магазин на проспекте Октябрьском и похищал электробритвы. Прятал их под одеждой, после чего проходил без оплаты мимо кассовой зоны. Преступление не осталось незамеченным - кражу зафиксировали камеры наблюдения. Однако задержать сразу похитителя не удалось. Поймали его, когда он пришел в супермаркет в третий раз. Бдительные работники узнали вора и вызвали наряд Росгвардии.

Ранее мы писали, что в суд передано дело о гибели пяти подростков при пожаре в сауне Прокопьевска, а также в Кемерове установят светофоры у драмтеатра.