Сценариста «Счастливы вместе» осудили за убийство экс-участника «Дома-2» из Кузбасса

Дмитрий Лукин. Фото: соцсети.

Сценариста «Счастливы вместе» Станислава Берестового осудили за убийство экс-участника «Дома-2» из Кузбасса Дмитрия Лукина. Об этом сообщает издание «Стархит».

Год назад мужчина зарезал звезду шоу во время пьяной ссоры. Поводом для конфликта стал долг в 50 тысяч рублей. Берестовой отказался отдать деньги, что вызывало ярость у Лукина. Он набросился на приятеля с кулаками и ножом, но получил жесткий отпор. В ответ сценарист нанес участнику ТВ-шоу более 90 ножевых ранений. Звезда «Дома-2» скончался в возрасте 33 лет.

Суд назначил Станиславу Берестовому шесть лет и семь месяцев колонии строгого режима. Также он должен выплатить 2 миллиона рублей родственникам погибшего.

Напомним, что Дмитрий Лукин родился в селе Поломошном Кемеровской области. Занимался театральной детальностью, а известность получил после участия в программе «Дом-2».

Ранее мы писали, что в суд передано дело о гибели пяти подростков при пожаре в сауне Прокопьевска, а также в Кемерове установят светофоры у драмтеатра.