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НовостиЧто происходит18 июня 2026 14:11

В Кемерове арестовали пару за секс в общественном месте

В Кемерове мужчина и женщина арестованы после секса на лавочке
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив КП.

Фото: архив КП.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кемерове мужчину с женщиной привлекли к ответственности за непристойное поведение в общественном месте. Об этом сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Парочку, которая на лавочке у подъезда совершала действия интимного характера, заметили неравнодушные кемеровчане. Они сняли молодых людей на видео и выложили ролик в Сеть, после чего инцидентом заинтересовалась полиция.

Стражи порядка нашли нарушителей - ими оказались мужчина и женщина в возрасте 29 и 28 лет. На парочку составили протоколы за мелкое хулиганство. Наказанием стал административный арест: женщине назначили один сутки, мужчине – двое.

Ранее мы писали, что в суд передано дело о гибели пяти подростков при пожаре в сауне Прокопьевска, а также в Кемерове установят светофоры у драмтеатра.