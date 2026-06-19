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НовостиЧто происходит19 июня 2026 0:25

Бастрыкин затребовал доклад по делу об опасных собаках в кузбасском поселке

В кузбасском поселке СК расследует дело о нашествии бродячих собак после нападения на ребенка
Светлана БАШТОВАЯ
Фото: архив "КП".

Фото: архив "КП".

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по уголовному делу о плохой организации отлова бездомных животных в кузбасском поселке Никитинском. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Поводом для этого стало обращение в приемную ведомства в соцсети «ВКонтакте» от местной жительницы - многодетной матери и супруги участника СВО. Женщина пожаловалась, что поселок буквально наводнен агрессивными собаками, а местные чиновники не предпринимают никаких мер. В июне одна из собак напала на ее пятилетнего сына, и лишь по счастливой случайности ребенок не пострадал.

Сейчас кузбасские следователи под руководством главы регионального управления СК Бэликто Базарова расследуют уголовное дело по этому факту. Ход расследования и решение проблемы с отловом собак в поселке поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее мы писали, что губернатор Кузбасса сообщил о завершении модернизации цементного завода в Топках, а еще в Кузбассе заболеваемость ОРВИ снизилась почти на 30% за неделю.