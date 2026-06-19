В Кузбассе лихачи устроили обгон через сплошную и были наказаны

Фото: архив "КП". Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сотрудники Госавтоинспекции в Ленинске-Кузнецком оперативно отреагировали на видеозапись дорожного нарушения, опубликованную в одном из местных интернет-сообществ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

На кадрах видно, как водители автомобилей Audi и «Ока» грубо нарушили правила, совершив обгон через сплошную с выездом на встречку.

Дорожные полицейские провели проверку по публикации и быстро установили личности обоих автомобилистов. В отношении нарушителей составили административные протоколы за выезд на встречную полосу. Теперь лихачам грозит крупный штраф в размере 7 500 рублей либо лишение водительских прав на срок до полугода.

Ранее мы писали, что губернатор Кузбасса сообщил о завершении модернизации цементного завода в Топках, а еще в Кузбассе заболеваемость ОРВИ снизилась почти на 30% за неделю.