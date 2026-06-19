Новокузнецкие врачи предупредили о скрытых опасностях тополиного пуха для глаз

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С приходом лета улицы городов завалило тополиным пухом, который может серьезно навредить зрению.

Специалисты Первой городской клинической больницы Новокузнецка предупредили: сам по себе пух не является аллергеном, однако он работает как губка - собирает и переносит пыльцу растений, споры плесени и городскую пыль. При попадании на слизистую оболочку глаз он вызывает сильное раздражение, зуд и может спровоцировать аллергический конъюнктивит.

Врачи отмечают, что первыми тревожными сигналами воспаления являются покраснение глаз, гнойные или слизистые выделения, а также неприятное ощущение «песка». Особую осторожность медики рекомендуют соблюдать тем, кто носит контактные линзы: ворсинки легко прилипают к их поверхности, из-за чего опасные аллергены концентрируются прямо на роговице.

Чтобы защитить глаза, офтальмологи советуют выходить на улицу в солнцезащитных очках, отказаться от прогулок в сухую ветреную погоду (особенно по утрам, когда пыльцы в воздухе больше всего) и обязательно промывать глаза чистой водой после возвращения домой.

Ранее мы писали, что губернатор Кузбасса сообщил о завершении модернизации цементного завода в Топках, а еще в Кузбассе заболеваемость ОРВИ снизилась почти на 30% за неделю.