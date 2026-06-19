На проспекте Шахтеров в Кемерове временно отключат светофор

Фото: администрация Кемерова.

Сегодня в Кемерове на три часа отключат светофор на проспекте Шахтеров, 59а. Об этом предупредили в администрации города.

Регулировщик движения не будет работать с 09.00 до 12.00 в связи с проведением плановых ремонтных работ.

Автомобилистов просят быть внимательными и при движении по указанному участку руководствоваться правилами проезда нерегулируемых пешеходных переходов.

Ранее мы писали, что губернатор Кузбасса сообщил о завершении модернизации цементного завода в Топках, а еще в Кузбассе заболеваемость ОРВИ снизилась почти на 30% за неделю.