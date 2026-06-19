В Междуреченске ввели реверсивное движение на мосту до конца лета

Фото: администрация Междуреченска.

В Междуреченске временно изменилась схема движения транспорта на ключевой дорожной развязке. Об этом сообщили в администрации города.

Так, с 18 июня до 20 августа на совмещенном железнодорожном мосту через реку Уса ввели регулируемое реверсивное движение. Ограничения связаны с проведением планового ремонта дорожного покрытия автомобильной части моста.

Для водителей тяжелой и крупногабаритной техники установлены особые правила. Автопоезда общим весом до 30 тонн и шириной от 2,7 до 3,5 метра, требующие одиночного пропуска, смогут проехать по мостовому переходу только в вечернее и ночное время - после 18.00.

Автолюбителей и руководителей местных предприятий просят заранее планировать свои маршруты с учетом возможных задержек в пути.

Ранее мы писали, что губернатор Кузбасса сообщил о завершении модернизации цементного завода в Топках, а еще в Кузбассе заболеваемость ОРВИ снизилась почти на 30% за неделю.