В Кузбассе резко подорожали картофель и лук, а куриные яйца упали в цене

Фото: архив "КП". Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

По данным еженедельного мониторинга цен Кемеровостата по состоянию, в Кузбассе зафиксирован резкий рост стоимости некоторых базовых продуктов.

Сильнее всего за неделю подорожал картофель - его цена подскочила на 6,1% (теперь килограмм обходится в среднем в 52,82 рубля). Следом идет репчатый лук, подорожавший на 6% - до 46,66 рубля за килограмм. Также в пределах 2-3% прибавили в цене белокочанная капуста, свежие огурцы, вермишель и яблоки.

В то же время список подешевевших товаров оказался заметно скромнее. Больше всего упали в цене печенье (на 4,5%) и куриные яйца, стоимость которых снизилась на 3% - в среднем до 87,74 рубля за десяток. Кроме того, статистики отметили незначительное удешевление гречневой крупы (на 2,7%), пшена (на 2,2%) и подсолнечного масла (на 1,2%).

Ранее мы писали, что губернатор Кузбасса сообщил о завершении модернизации цементного завода в Топках, а еще в Кузбассе заболеваемость ОРВИ снизилась почти на 30% за неделю.