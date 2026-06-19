Сварщики, директора и курьеры: кому в Кузбассе предлагают зарплаты значительно выше рынка

Фото: архив "КП". Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В начале лета кузбасские работодатели готовы платить зарплаты выше среднерыночных специалистам 85 различных направлений. Об этом заявили эксперты hh.ru, проанализировав базу июньских вакансий.

В топ-15 предложений с самыми высокими доходами традиционно вошли руководители высшего звена, IT-специалисты и квалифицированные рабочие. Лидером рейтинга в регионе стала вакансия директора по персоналу с предложением в 225 000 рублей.

Буквально на пятки топ-менеджерам наступают представители рабочих специальностей: так, опытному сварщику готовы платить в среднем 220 900 рублей, опережая технического директора (220 000 рублей).

В топ высокооплачиваемых позиций также вошли курьеры и почтальоны с зарплатой до 190 000 рублей, прорабы (188 700 рублей), маляры и штукатуры (155 000 рублей), а замыкают почетный список главные врачи и заведующие отделениями, которым предлагают от 150 000 рублей в месяц.

Ранее мы писали, что губернатор Кузбасса сообщил о завершении модернизации цементного завода в Топках, а еще в Кузбассе заболеваемость ОРВИ снизилась почти на 30% за неделю.