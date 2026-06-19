Илья Середюк рассказал о подвиге кузбасских хирургов в Горловке

Фото: соцсети Ильи Середюка.

В преддверии Дня медицинского работника регион благодарит кузбасских врачей, которые с ноября 2022 года отправляются в командировки в Горловку. Об этом рассказал губернатор Кузбасса Илья Середюк.

За это время на помощь местным жителям и защитникам Донбасса выезжали уже 44 бригады специалистов из Кемеровской области.

Глава региона привел яркий пример мужества кузбасских медиков: заведующий операционным блоком Прокопьевской городской больницы Александр Воронин вместе со своими коллегами провел сложнейшую экстренную операцию буквально под звуки выстрелов. Хирургам пришлось оперировать 20-летнего бойца с минно-взрывным ранением грудной клетки и сильным внутренним кровотечением во время обстрела. Не дожидаясь тишины, врачи спасли парню жизнь.

Илья Середюк подчеркнул, что Кузбасс продолжит всесторонне поддерживать Горловку и обеспечивать ее больницы необходимым оборудованием и медикаментами.

Ранее мы писали, что губернатор Кузбасса сообщил о завершении модернизации цементного завода в Топках, а еще в Кузбассе заболеваемость ОРВИ снизилась почти на 30% за неделю.