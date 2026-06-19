«Грязные танцы» с новой знакомой плохо закончились для кузбассовца

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В Прокопьевске полицейские раскрыли весьма артистичное преступление. Об этом сообщили в полиции Кузбасса.

За помощью к стражам порядка обратился 52-летний горожанин, у которого после бурного вечера пропала дорогая золотая цепочка стоимостью около 130 тысяч рублей.

Оперативники быстро выяснили, что накануне мужчина выпивал в гостях у новой 43-летней знакомой и ее 45-летнего приятеля. Заметив на шее гостя дорогое украшение, криминальный дуэт мгновенно разработал коварный план. Хозяйка квартиры пригласила кавалера на танец и во время объятий незаметно сняла с него цепь. Похищенное ювелирное изделие сообщники сразу же сдали в ломбард, выручив за него скромные 18 тысяч рублей, которые честно поделили.

Теперь в отношении задержанных танцоров, которые ранее уже были судимы, следователи отдела полиции «Рудничный» возбудили уголовное дело за кражу.

Ранее мы писали, что губернатор Кузбасса сообщил о завершении модернизации цементного завода в Топках, а еще в Кузбассе заболеваемость ОРВИ снизилась почти на 30% за неделю.