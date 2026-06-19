На ремонт дорог в Кемерове выделили еще 200 млн рублей из областного бюджета

Фото: соцсети Дмитрия Анисимова.

Благодаря решению губернатора Кузбасса Ильи Середюка в бюджете Кемерова удалось сохранить 200 миллионов рублей для расширения программы дорожных работ. Об этом сообщил мэр Дмитрий Анисимов.

Городские власти проанализировали обращения жителей, сопоставили их со сведениями дорожных служб об износе покрытия и составили список участков, которые дополнительно приведут в порядок в этом году.

В итоговый перечень вошли: объездной путь на ФПК (от Молодежного до Тухачевского), улица Невьянская (вдоль бульвара), дороги через Геологоразведку (улицы Крутая, Бийская и Алтайская), улица Сибиряков-Гвардейцев (от Терешковой до Волгоградской), проспект Ленинградский (от Октябрьского до Ленина), улица Марковцева (от Ленинградского до Строителей) и улица Телецентр. Кроме того, новые бордюры смонтируют вдоль проспекта Химиков и у бульвара Строителей со стороны торгового центра «Лето Сити».

Параллельно в Кемерове продолжится и плановый ямочный ремонт дорог.

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