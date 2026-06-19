Суд обязал компанию отремонтировать водопровод в кузбасском поселке

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Суд обязал ресурсоснабжающую организацию отремонтировать водопровод в Ижморском районе. Об этом сообщили в прокуратуре Кузбасса.

В 2025 году на сетях водоснабжения на улице Западной в пгт Ижморский произошло несколько порывов. Причиной аварий стал коррозийный износа металла трубопровода - ресурсоснабжающая организация не отремонтировала сети вовремя. Требовалась замена труб холодного водоснабжения протяженностью 100 метров.

В феврале 2026 года прокуратура внесла представление директору организации, виновное должностное лицо было привлечено к дисциплинарной ответственности, однако окончательно нарушения не были устранены. Поэтому надзорное ведомство направила в суд иск, чтобы обязать компанию отремонтировать сети. Суд дал на ремонт срок до 1 сентября.

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