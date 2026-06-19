Хоккейный «Кузбасс» встретится с болельщиками

Фото: ХК «Кузбасс».

Во вторник, 30 июня, в Ледовом дворце «Кузбасс» состоится встреча руководства, тренеров и игроков ХК «Кузбасс» с болельщиками. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

Все желающие смогут пообщаться с командой и тренерским штабом, а также задать свои вопросы.

Вход в ЛДК будет осуществляться через отель «Лед». Сама встреча пройдет в универсальном зале сектора «С» на четвертом этаже дворца. Начало в 19.00.

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