Кузбасский врач рассказал, чем отличаются солнечный и тепловой удары

Фото: архив "КП". Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Летний зной несет в себе скрытые угрозы, которые многие недооценивают. Об этом предупредил главный токсиколог Кузбасса Константин Сиворонов.

Люди очень часто путают два абсолютно разных состояния - солнечный и тепловой удары, что мешает вовремя оказать правильную помощь. Главное отличие кроется в условиях их возникновения. Солнечный удар можно получить только под прямыми лучами солнца, при этом потоотделение у человека продолжает работать, а его кожа остается горячей и влажной.

Тепловой удар гораздо коварнее: для него солнце не нужно, достаточно просто оказаться в душном офисе, запертом автомобиле, бане или заняться тяжелым трудом в жару. Организм в этот момент перестает потеть и стремительно перегревается. Без помощи это состояние буквально за несколько часов может привести к отказу внутренних органов, отеку легких, инсульту, коме и даже смерти.

В группе максимального риска находятся дети (у них еще не развита терморегуляция), пожилые, а также люди с лишним весом, болезнями сердца и те, кто находится в состоянии алкогольного опьянения.

Если человек перегрелся, его нужно срочно увести в тень или прохладное помещение, уложить, немного приподняв голову и ноги, и расстегнуть одежду. На лоб и шею следует положить холодный компресс и давать пить чистую воду мелкими глотками (питье залпом может спровоцировать рвоту). При этом категорически запрещено обтирать пострадавшего спиртом или водкой (они всасываются через кожу и вызывают отравление), поить его кофе или алкоголем. Обычные жаропонижающие таблетки при тепловом ударе также абсолютно бесполезны и даже опасны.

Если у человека начался бред, судороги, он потерял сознание или температура его тела превысила 39 градусов, необходимо немедленно вызывать скорую помощь.

Для профилактики специалист советует в пиковые часы жары оставаться в тени, носить светлые головные уборы и одежду из хлопка, пить больше воды и делать частые перерывы во время работы.

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