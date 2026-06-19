Пошла купаться с подругой: следователи устанавливают обстоятельства гибели 9-летней девочки в Кузбассе

Фото: архив КП. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Следователи устанавливают обстоятельства гибели 9-летней девочки в реке Иня в Промышленновском округе. Об этом сообщили в СК РФ по Кемеровской области.

Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ). На данный момент известно, что 16 июня школьница пошла вместе с подругой купаться на «дикий» пляж, зашла в воду и на поверхность не вынырнула. Тело ребенка было обнаружено под водой и поднято на поверхность спустя два дня.

Сейчас следователи проводят следственные действия, в том числе назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит точную причину смерти ребенка.

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