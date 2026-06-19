Новая школа и жилой комплекс: губернатор проверил крупные стройки в Новокузнецке

Фото: пресс-служба АПК.

Губернатор Илья Середюк проинспектировал крупные стройки в Новокузнецке. Об этом сообщает официальный канал главы региона в МАХ.

Так, Середюк осмотрел строящуюся школу в микрорайоне Дальнее Куйбышево - ее ввод в эксплуатацию поможет разгрузить соседние учебные заведения. Сейчас подрядчик собирает каркас здания, прокладывает инженерные сети. К концу года приступит к внутренней отделке.

Также губернатор проверил стройплощадку жилого комплекса «Маяковский» - первого в Новокузнецке проекта комплексного развития территории. Один из домов почти готов. В будущем рядом появятся другие высотки, а также парковки, спортивные и детские площадки, школа и детский сад.

Также глава региона обсудил с инвесторами и строительство жилого комплекса «Клевер» и поручил сохранить растущие там ели.

«Создание комфортной среды для жизни в южной агломерации — одна из самых значимых задач для нас. Очень важно, что в строительных проектах применяется принцип комплексного развития территорий — когда возведение домов сопровождается обязательным развитием социальной инфраструктуры. Добиваемся, чтобы каждый объект строился по самым высоким стандартам качества и с твердым соблюдением сроков — считаем это ключевым показателем эффективности работы и министерства строительства, и глав городов», - отметил Илья Середюк.

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