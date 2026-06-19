За сутки в Кузбассе произошло 9 ДТП, в 6 из них участвовала мототехника

Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области.

За прошедшие сутки в Кузбассе зарегистрировано девять ДТП, шесть из них с участием мототехники. Об этом сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области.

Так, в Березовском подросток на питбайке попал в аварию. ДТП произошло около 17.00 на улице Вахрушева. По предварительным данным, 16-летний водитель питбайка выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Хонда Фит Ариа». За рулем машины был 39-летний мужчина. В результате аварии подросток получил травмы.

Полицейские составили на несовершеннолетнего протоколы за управление без прав и без мотошлема. Также к ответственности привлекли его родителя за передачу управления лицу без прав. Грозит штраф в 30 тысяч рублей.

Сейчас проводится проверка, чтобы установить все обстоятельства ДТП.

Ранее мы писали, что пропавшую в Кузбассе 9-летнюю девочку нашли погибшей, а также перед судом предстанет мужчина, задушивший семейную пару 14 лет назад.