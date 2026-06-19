Три сотрудницы угольного предприятия Кузбасса пойдут под суд за ложные показания. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Междуреченске три сотрудницы угольного предприятия оказались под следствием за дачу ложных показаний в суде. Основанием для расследования стали материалы прокурорской проверки. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Кузбассу.

В феврале 2026 года на суде, где рассматривалось дело о незаконном сокращении одной из сотрудниц, две её коллеги дали ложные показания. Они заявили, что видели, как работница отдела кадров порвала заявление потерпевшей, в котором та просила восстановить ее на работе и перевести на другую должность. Однако установили, что никаких документов не было представлено. Коллег, давших ложные показания, уличили в этом, признавшись, что они сделали это по просьбе самой потерпевшей, желая помочь ей вернуть рабочее место.

Сейчас расследование продолжается. Санкции статьи предусматривают наказание в виде штрафа до 80 тысяч рублей, обязательных или исправительных работ, либо ареста на срок до трех месяцев.

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