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НовостиЧто происходит19 июня 2026 13:02

Три сотрудницы угольного предприятия Кузбасса пойдут под суд за ложные показания

В Кузбассе осудят трех сотрудниц угольного предприятия за ложные показания
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
Три сотрудницы угольного предприятия Кузбасса пойдут под суд за ложные показания.

Три сотрудницы угольного предприятия Кузбасса пойдут под суд за ложные показания.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Междуреченске три сотрудницы угольного предприятия оказались под следствием за дачу ложных показаний в суде. Основанием для расследования стали материалы прокурорской проверки. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Кузбассу.

В феврале 2026 года на суде, где рассматривалось дело о незаконном сокращении одной из сотрудниц, две её коллеги дали ложные показания. Они заявили, что видели, как работница отдела кадров порвала заявление потерпевшей, в котором та просила восстановить ее на работе и перевести на другую должность. Однако установили, что никаких документов не было представлено. Коллег, давших ложные показания, уличили в этом, признавшись, что они сделали это по просьбе самой потерпевшей, желая помочь ей вернуть рабочее место.

Сейчас расследование продолжается. Санкции статьи предусматривают наказание в виде штрафа до 80 тысяч рублей, обязательных или исправительных работ, либо ареста на срок до трех месяцев.

Ранее мы писали, что пропавшую в Кузбассе 9-летнюю девочку нашли погибшей, а также перед судом предстанет мужчина, задушивший семейную пару 14 лет назад.