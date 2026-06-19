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НовостиЧто происходит19 июня 2026 13:50

Следком Кузбасса возбудил дело на мать, чей сын впал в кому в запертом авто

В Кузбассе завели еще одно дело на мать мальчика, впавшего в кому в запертом авто
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
Следком Кузбасса возбудил дело на мать, чей сын впал в кому в запертом авто.

Следком Кузбасса возбудил дело на мать, чей сын впал в кому в запертом авто.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Кузбассе следователи возбудили уголовное дело против жительницы Новокузнецка за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка, соединенное с жестоким обращением. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Кемеровской области.

По данным следствия, 17 июня 2026 года женщина оставила своего семилетнего сына в закрытой машине и ушла. Вернувшись, она обнаружила ребенка без сознания. Прибывшие медики госпитализировали мальчика.

Сейчас следователи проводят комплекс мероприятий, чтобы установить все детали случившегося и собрать доказательства.

Ранее мы писали, что пропавшую в Кузбассе 9-летнюю девочку нашли погибшей, а также перед судом предстанет мужчина, задушивший семейную пару 14 лет назад.