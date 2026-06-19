Следком Кузбасса возбудил дело на мать, чей сын впал в кому в запертом авто. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Кузбассе следователи возбудили уголовное дело против жительницы Новокузнецка за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка, соединенное с жестоким обращением. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Кемеровской области.

По данным следствия, 17 июня 2026 года женщина оставила своего семилетнего сына в закрытой машине и ушла. Вернувшись, она обнаружила ребенка без сознания. Прибывшие медики госпитализировали мальчика.

Сейчас следователи проводят комплекс мероприятий, чтобы установить все детали случившегося и собрать доказательства.

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