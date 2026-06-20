В Кузбассе будут судить мужчину за незаконную продажу найденного оружия. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Анжеро-Судженске завершено расследование уголовного дела против 55-летнего жителя. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Кузбассу.

В январе мужчина продал гладкоствольное охотничье ружье 12 калибра своему знакомому из Томской области. Он получил за него 40 тысяч рублей, но не имел документов на оружие. В тот же день сотрудники полиции Томской области изъяли оружие у покупателя на вокзале. Томича оштрафовали на 5 тысяч рублей за незаконное владение оружием.

Кузбассовец признался, что нашел ружье в кустах возле частного дома и решил продать его. Сейчас материалы дела переданы в суд. Обвиняемому грозит до четырех лет лишения свободы.

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