В Кемерове поймали серийного похитителя велосипедов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

С мая этого года в полицию Ленинского района и ФПК обратились пять жителей Кемерова, сообщивших о краже велосипедов. Ущерб составил около 40 тысяч рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Кузбассу.

Сотрудники уголовного розыска задержали 39-летнего кемеровчанина с несколькими судимостями за кражи и грабежи. Злоумышленник проникал в многоквартирные дома, находил непристегнутые велосипеды и похищал их. Затем он сдавал велосипеды в комиссионные магазины, а вырученные деньги тратил.

Против подозреваемого возбуждены уголовные дела по статье «Кража». Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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