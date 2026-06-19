Погода в Кузбассе 20 июня 2026 года: до +31 градуса

Синоптики рассказали о погоде в Кузбассе на 20 июня 2026 года. Фото: Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ. Перейти в Фотобанк КП

Синоптики рассказали о погоде в Кузбассе на 20 июня 2026 года. Обещают, что будет малооблачно, без осадков. Об этом сообщили в Кемеровском гидрометцентре.

Температура воздуха ночью составит +6…+11 градусов, местами до +16 градусов. Днем ожидается +26…+31 градус. Ветер обещают северо-восточный, 3–8 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

Погода в Кемерове 20 июня 2026 года

В субботу, 20 июня 2026 года, в Кемерове будет малооблачно, без осадков.

Температура воздуха ночью в Кемерове составит +9…+11 градусов. Днем будет +28…+30 градусов. Ветер обещают северо-восточный, 3–8 метров в секунду, днем местами порывы до 13 метров в секунду.

Погода в Новокузнецке 20 июня 2026 года

В субботу, 20 июня 2026 года, в Новокузнецке будет солнечно. Температура воздуха ночью покажет до +18 градусов. Днем ожидается до +30 градусов. Ветер обещают северо-восточный, 4 метра в секунду.

Ранее мы писали, что пропавшую в Кузбассе 9-летнюю девочку нашли погибшей, а также перед судом предстанет мужчина, задушивший семейную пару 14 лет назад.